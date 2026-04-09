Addio ad Alessandro Scelfo re delle autolinee in Sicilia | È stato imprenditore visionario e rotariano d' altri tempi

È scomparso all’età di 93 anni Alessandro Scelfo, figura nota nel settore dei trasporti in Sicilia. Nel corso della sua carriera, è stato riconosciuto come un imprenditore attivo e influente nel campo delle autolinee e dei servizi di trasporto. La sua morte è stata annunciata dai familiari e ha suscitato commenti tra colleghi e amici che lo ricordano come un personaggio di spicco e un rotariano di lunga data.

È morto all'età di 93 anni Alessandro Scelfo, storico “capitano” d'industria nel settore dei trasporti. Classe 1933, a soli sedici anni, dopo la morte del padre, inizia a lavorare nella società di autolinee della famiglia: la Sais (Servizi automobilistici ingegnere Scelfo). Dal dopoguerra a oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Addio al 're delle acque minerali', è morto Luciano Savioli: "Imprenditore capace e visionario"È morto a 85 anni, Luciano Savioli, storico imprenditore riccionese che ha legato il suo nome al marchio delle acque minerali Sacramora. Addio a Leonardo Giannotta, imprenditore visionario di un Salento diversoNon solo un uomo capace, insomma, di costruire una sua impresa, ma di dare il suo contributo alla costruzione di un territorio con le sue idee e di... Addio ad Alessandro, il ‘principe gentile’ aveva solo 13 anni. Una forza più grande della sua etàVerona, 25 marzo 2026 – Tutto il territorio scaligero e la regione piangono la scomparsa del giovane ‘guerriero’. Tanta commozione e dolore per l’addio ad Alessandro Postal, il piccolo eroe di 13 anni ... ilrestodelcarlino.it Schianto sulla Canaletto, domani l’addio a AlessandroDomani, alle 15, verrà dato l’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di San Prospero, ad Alessandro Alberghini, il ... ilrestodelcarlino.it