Morto a 93 anni Alessandro Scelfo patron delle autolinee Sais

È scomparso a 93 anni Alessandro Scelfo, noto imprenditore e cavaliere del lavoro. Nato a Giarre e residente a Enna, è stato il fondatore e proprietario delle autolinee Sais, una delle aziende di trasporto più conosciute nella regione. La notizia della sua morte è stata confermata dalle fonti ufficiali.

E' morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, nato a Giarre e residente a Enna, patron delle autolinee Sais. Nel conferimento dell'onorificenza è scritto: "A soli sedici anni, dopo la morte del padre, inizia a lavorare nella società di autolinee della famiglia: la S.a.i.s (Servizi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Addio ad Alessandro Scelfo, "re" delle autolinee in Sicilia: "È stato imprenditore visionario e rotariano d'altri tempi"È morto all'età di 93 anni Alessandro Scelfo, storico “capitano” d'industria nel settore dei trasporti.

Accordo tra Sais Autolinee e sindacati, riconosciuto il premio di produzione ai dipendentiÈ stato raggiunto un accordo tra Sais Autolinee e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il...

Morto Alessandro Scelfo patron delle autolinee Sais(ANSA) - PALERMO, 09 APR - E' morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, nato a Giarre e residente a Enna, patron delle autolinee Sais. L'imprenditore era anche presidente della Fondaz ... msn.com

È morto l’imprenditore Alessandro Scelfo, patron delle autolinee SaisE’ morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, nato a Giarre e residente a Enna, patron delle autolinee Sais. Nel conferimento dell’onorificenza è scritto: A soli sedici anni, dopo la ... grandangoloagrigento.it