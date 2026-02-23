Bagnolese in lutto | addio a Cosentino pilastro del calcio

Nicola Cosentino, storico presidente dell’AC Bagnolese 1912, è morto, lasciando un vuoto nel calcio dilettantistico napoletano. La sua scomparsa è stata causata da un malore improvviso durante una partita amatoriale. Cosentino ha dedicato oltre 30 anni alla guida della squadra, portandola a numerosi successi locali. La sua perdita rappresenta un duro colpo per la comunità sportiva di Bagnoli, che ricorda con affetto il suo impegno e la sua passione.

Un vuoto incolmabile per il calcio dilettantistico napoletano. Nicola Cosentino, storico presidente dell'AC Bagnolese 1912, ha lasciato un vuoto incolmabile nel calcio dilettantistico napoletano. La sua scomparsa segna la fine di un'era per il club di Bagnoli e per l'intero movimento calcistico cittadino. Un uomo che ha dedicato la sua vita al territorio, educando generazioni di giovani attraverso lo sport. Cosentino non era semplicemente un dirigente sportivo: era un punto di riferimento, un educatore, un pilastro per la comunità. Alla guida della Bagnolese ha incarnato una visione del calcio fatta di passione, presenza quotidiana e radicamento nel territorio.