Stefano pilastro della Geromina L’addio a 40 anni

Un uomo di 40 anni è morto a Treviglio a causa di un malore mentre si trovava a casa. I soccorsi, chiamati immediatamente, sono stati inviati sul posto ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’amico dell’uomo ha ricordato la sua personalità come altruista e instancabile. La notizia ha suscitato dolore tra chi lo conosceva.

IL LUTTO. Un malore in casa, a Treviglio, vani i soccorsi. L'amico Erik Molteni: «Altruista e instancabile». Juri Imeri: «Uno spirito generoso». Stefano Legramandi era una di quelle persone che dedicano tanto tempo agli altri e alla propria comunità, venendo ricambiati nell'affetto e in una sincera amicizia. Per questo la notizia della sua improvvisa scomparsa, avvenuta lunedì pomeriggio 9 marzo per un malore che lo ha colpito mentre era nella sua casa alla Geromina, ha suscitato un comprensibile sgomento tra gli abitanti della frazione della quale era una vera colonna portante, sia per l'impegno nelle feste e nelle varie iniziative, sia per la sua presenza discreta ma al contempo fondamentale per tutto il quartiere trevigliese.