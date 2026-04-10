Acquedolci sotto choc dopo l' incidente mortale | chi erano le vittime

Il piccolo comune di Acquedolci è rimasto sconvolto dopo un incidente mortale avvenuto ieri sera sulla Statale 113, poco fuori dal centro. Nello scontro tra due automobili, due persone hanno perso la vita. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono ritrovati a dover fare i conti con la perdita improvvisa di due cittadini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per le vittime.

Dolore è incredulità nel piccolo comune di Acquedolci per il tragico incidente avvenuto ieri sera. Due auto si sono scontrate sulla Statale 113 poco fuori dal centro urbano. Ad avere la peggio due uomini a bordo della Volkswagen Golf che si è ribaltata dopo l'urto. Si tratta di Giuseppe Crisci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Incidente mortale in autostrada: chi erano le vittime Incidente mortale sull'autostrada - chi sono le vittimeOriginari di Sorrento, molto noti in città, lei era dirigente sindacale, gli amici: "Una vita dedicata alla famiglia e alla difesa dei diritti" Erano...