Incidente mortale in autostrada | chi erano le vittime

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato sull’autostrada A16, tra Napoli e Canosa. Due persone hanno perso la vita: marito e moglie, in modo tragico. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dello scontro, ma per ora non ci sono dettagli certi sulle cause. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i soccorritori lavoravano sul posto. La notizia ha sconvolto le famiglie e i residenti delle zone coinvolte.

Originari di Sorrento, molto noti in città, lei era dirigente sindacale. Gli amici: "Una vita dedicata alla famiglia e alla difesa dei diritti" Erano marito e moglie le due persone che hanno perso la vita nel terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, lungo l’autostrada A16, la Napoli-Canosa. La coppia viaggiava a bordo della propria auto quando nei pressi dello svincolo per l’A30 è avvenuto l'impatto, violentissimo, con un'altra vettura. Gli automobilisti che transitavano lungo l'A16 al momento dello schianto hanno subito allertato soccorsi e forze dell'ordine che, una volta sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Questa mattina si è scoperto che le vittime dell’incidente di sabato scorso sull’autostrada A16 sono un uomo e una donna, marito e moglie.

