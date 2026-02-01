Incidente mortale sull' autostrada - chi sono le vittime

Questa mattina si è scoperto che le vittime dell’incidente di sabato scorso sull’autostrada A16 sono un uomo e una donna, marito e moglie. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha causato la morte di entrambi i coniugi. La polizia sta ancora cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nessuno dei due è sopravvissuto allo schianto. La strada rimane chiusa per alcune ore mentre vengono svolti i rilievi.

Originari di Sorrento, molto noti in città, lei era dirigente sindacale, gli amici: "Una vita dedicata alla famiglia e alla difesa dei diritti" Erano marito e moglie le due persone che hanno perso la vita nel terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, lungo l’autostrada A16, la Napoli-Canosa. La coppia viaggiava a bordo della propria auto quando nei pressi dello svincolo per l’A30 è avvenuto l'impatto, violentissimo, con un'altra vettura. Gli automobilisti che trasnitavano lungo l'A16 al momento dello schianto hanno subito allertato soccorsi e Forze dell'ordine che, una volta sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

