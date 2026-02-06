Aica chiede più acqua per Canicattì ma Siciliacque dice no | Solo con garanzia fideiussoria

Aica chiede a Siciliacque di aumentare la quantità di acqua fornita a Canicattì, passando da 60 a 70 litri al secondo. La richiesta arriva dopo che gli autobottisti, da giorni in protesta, hanno smesso di consegnare acqua a causa delle restrizioni operative decise dall’azienda. Siciliacque ha risposto di no, chiedendo una garanzia fideiussoria prima di valutare eventuali aumenti. La tensione cresce, e il problema dell’acqua resta irrisolto in una città già sotto pressione.

Aica ha chiesto a Siciliacque di aumentare la fornitura idrica da 60 a 70 litri al secondo nel punto di consegna denominato Partitore di Montagna di Canicattì, dove da qualche giorno gli autobottisti sono fermi per protestare contro le nuove restrizioni operative sostenendo che le attuali condizioni (un solo punto di prelievo e tempi di attesa eccessivi) rendano il lavoro non più remunerativo. La società di sovrambito ha respinto la richiesta. Secondo Siciliacque, Aica non avrebbe saldato le forniture correnti e, solo nell’ultimo mese, non avrebbe versato alcun importo a fronte di una fattura da 1,2 milioni di euro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Canicattì Idrica

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Canicattì Idrica

Argomenti discussi: Emergenza acqua: autobotti ferme e cittadini a secco. È una bomba a orologeria.

Emergenza acqua: autobotti ferme e cittadini a secco. È una bomba a orologeriaUna bomba ad orologeria che rischia di esplodere da un momento all’altro. L’innesco è stato causato dal fermo deciso ieri mattina degli autobottisti della città, in tutto 26 mezzi e 16 ditte legalment ... lasicilia.it

Acqua e debiti, ancora distanti AICA e Siciliacque: la palla passa alla RegioneScambio di lettere nei giorni scorsi tra le due società: il sovrambito avanza una proposta economica ritenuta però inaccettabile dalla consortile ... grandangoloagrigento.it

Sambuca di Sicilia, il Commissario Straordinario diffida AICA e scrive al Prefetto Il commissario Liotta chiede di intervenire in contrada Adragna e di trasmettere un cronoprogramma dei lavori per le perdite nel centro abitato... facebook