Più acqua nei serbatoi comunali Aica | Riduzione graduale delle turnazioni a Canicattì

Da oggi a Canicattì l'acqua nei serbatoi comunali aumenta. Le autorità hanno deciso di ridurre gradualmente le turnazioni, così da garantire una fornitura più stabile ai cittadini. La decisione arriva dopo aver incrementato l'apporto di risorsa idrica, una mossa che dovrebbe migliorare la situazione nei prossimi giorni.

Da oggi è stato significativamente incrementato l’apporto di risorsa idrica destinato ai serbatoi del Comune di Canicattì. A comunicarlo è Aica che parla di un intervento immediato pensato per migliorare la distribuzione dell’acqua e accompagnare la fase di regolarizzazione degli utenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Aica chiede a Siciliacque di aumentare la quantità di acqua fornita a Canicattì, passando da 60 a 70 litri al secondo.

A causa di una diminuzione delle risorse idriche e di consumi elevati, sono state adottate chiusure notturne dell'acqua in diversi comuni della provincia di Chieti, tra cui Chieti, Miglianico e Francavilla al Mare.

Caos acqua a Canicattì, il prefetto chiamato a sopperire all’incapacità altrui L’acqua deve arrivare ai cittadini, soprattutto a quelli che pagano le bollette e coloro i quali vivono situazioni domestiche emergenziali. Se il comune e Aica… #Canicattì #Acqua facebook