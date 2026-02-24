Valori non conformi | scatta il divieto di consumare acqua potabile a Ortona

Il divieto di consumare acqua potabile a Ortona deriva dalla scoperta di valori non conformi rilevati nel pubblico acquedotto. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che interessa specificamente via Costantinopoli e le aree vicine, inclusi alcuni quartieri limitrofi. La decisione mira a tutelare la salute dei cittadini, considerando che i controlli recenti hanno evidenziato contaminazioni potenzialmente dannose. La misura resta in vigore finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Il Comune ha diffuso il divieto di consumo dell'acqua erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari, nella zona di via Costantinopoli e nelle aree limitrofe In via cautelativa, è quindi disposto il divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile e per scopi alimentari nelle zone interessate, fino a nuova comunicazione da parte della Asl. Il divieto verrà revocato "in relazione all'esito delle risultanze analitiche e delle valutazioni del caso ad opera della Asl". L'amministrazione comunale provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza su eventuali aggiornamenti.