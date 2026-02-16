Meloni annuncia che mercoledì in Consiglio dei ministri verrà presentato un decreto dedicato a Niscemi, a causa dell’alluvione che ha colpito la città lo scorso mese, e prevede uno stanziamento di 150 milioni di euro. La premier ha anche comunicato che il commissario straordinario incaricato di gestire le emergenze sarà Ciciliano. La decisione arriva dopo settimane di richieste da parte delle autorità locali, che chiedevano risposte concrete per ricostruire le zone colpite.

(Agenzia Vista) Caltanissetta, 16 febbraio 2026 "Porteremo mercoledì in Cdm un decreto che si occupa di Niscemi e dell'alluvione, distinguendo le due questioni. Per Niscemi c'è uno stanziamento specifico di 150 milioni di euro e ci sarà la nomina di un commissario straordinario, che è il capo della protezione civile, il prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo così siamo già operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate alle tre grandi priorità soprattutto: la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case e anche per le attività produttive al netto di quello che è stato già fatto e al netto di quel che prevede il resto del decreto" così la premier Meloni visitando Niscemi e le altre aree colpite dal Ciclone Harry. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni: "Per Niscemi 150 milioni di euro e commissario straordinario Ciciliano, mercoledì in Cdm"

