Achille Lauro non farà più parte del cast di X Factor nella prossima stagione. Dopo aver partecipato a due edizioni del programma, il cantautore veronese non sarà presente nelle nuove puntate. La trasmissione, che tornerà tra alcune settimane con le Audizioni trasmesse a settembre su Sky Uno, vedrà un cambio nel team dei giudici, senza la sua presenza. La produzione ha comunicato ufficialmente questa novità.

Dopo due edizioni, termina l’avventura di Achille Lauro a X Factor. Nella nuova stagione del talent show di Sky, che prenderà il via tra qualche settimana con la prima fase di casting, le Audizioni (messa in onda a settembre su Sky Uno), il cantautore veronese non siederà al tavolo dei giudici. Ad annunciarlo è il diretto interessato, sottolineando la volontà di tornare a concentrarsi unicamente sulla sua musica. Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi e l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi in questi anni mi ha dato tutto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Achille Lauro lascia X Factor

X Factor: Achille Lauro lascia la giuria, chi lo sostituirà?Achille Lauro ha comunicato alla produzione di X Factor che se ne andrà, nuovo cambiamento all'interno della giuria dopo quello dello scorso anno...

X Factor 2026, Achille Lauro lascia il talent: perché e chi sarà nella nuova giuriaLa ventesima edizione di X Factor 2026 si prepara a essere una delle più attese degli ultimi anni.

L'ipocrisia di Achille Lauro #xfactoritalia #xf2025

Temi più discussi: Achille Lauro in concerto, annunciate 8 nuove date negli stadi per il 2027; Achille Lauro sceglie Fay per il Forum di Assago; Achille Lauro, tour negli stadi 2027: annunciate 8 imperdibili date (dopo il sold-out nei palazzetti); Nel backstage dell’ultima campagna di Achille Lauro per Motorola.

Achille Lauro lascia X Factor: il motivo dell’addio e chi prende il suo posto in giuriaAchille Lauro lascia X Factor: il vero motivo dell'addio e chi potrebbe prendere il suo posto nella prossima edizione del talent. donnaglamour.it

Achille Lauro dice addio alla giuria di X Factor, l'annuncio sui social: Due anni bellissimiAchille Lauro lascia X-Factor dopo due anni per dedicarsi interamente alla musica e ai suoi nuovi progetti artistici. L'annuncio pubblicato sui social. notizie.it

Achille Lauro riempirà otto stadi nel 2027, dopo i palazzetti, con San Siro e l'Olimpico già pieni nel 2026. Inarrestabile, dicono. Me lo ricordo quando non funzionava, ed era proprio lì che funzionava davvero. Mica per le canzoni che lasciamo perdere... ma p - facebook.com facebook