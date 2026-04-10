Achille Lauro ha annunciato la sua uscita da X Factor dopo aver ricoperto il ruolo di giudice per due stagioni. La decisione è stata confermata ufficialmente e ha suscitato interesse riguardo ai possibili nuovi giudici del talent show. Tra i nomi che circolano ci sono artisti e musicisti noti nel panorama italiano, senza ancora conferme ufficiali. La sua presenza nel programma ha lasciato un segno distintivo, caratterizzato da uno stile originale e personale.

Perché Achille Lauro lascia X Factor dopo due anni?. La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale. Achille Lauro lascia X Factor dopo due stagioni da giudice, chiudendo un capitolo televisivo che lo aveva visto protagonista con uno stile fuori dagli schemi e una forte impronta artistica. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi social, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “La mia avventura nel programma si conclude qui”. Una scelta che segna un cambio di rotta, ma che arriva in un momento particolarmente favorevole per il cantante romano. L’annuncio social: “La musica è la mia casa”. Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, Lauro ha spiegato le motivazioni dietro l’addio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Achille Lauro lascia X Factor: si apre il toto giudici, spuntano Agnelli, Ermal Meta e Paradiso

Achille Lauro saluta X Factor e si butta sul cinema. Confermati Giorgia e gli altri tre giudiciLa notizia comincia a circolare tra le righe dei più esperti di gossip e tv: Achille Lauro pare abbia comunicato a Sky e Fremantle l’intenzione di...

Leggi anche: Achille Lauro lascia X Factor

Si parla d’amore con Achille ed eroCaddeo. Guarda il Daily di #XF2025 su Sky e NOW

Temi più discussi: Achille Lauro lascia X Factor, l'annuncio a sorpresa; Achille Lauro lascia X Factor: Due anni bellissimi ma ora c’è solo la musica; X Factor 2026: caccia all'erede di Achille Lauro, chi lo sostituisce?; Achille Lauro lascia X Factor, svelati i motivi dell’addio: Non escludo il ritorno.

Achille Lauro lascia X Factor: « Ho deciso di dedicarmi completamente alla musica». Chi prenderà il suo posto?Achille Lauro non farà parte della giuria della prossima edizione di X Factor. L’annuncio è arrivato dallo stesso artista attraverso una storia pubblicata su Instagram, con ... corriereadriatico.it

Achille Lauro lascia X Factor: Voglio dare tutto alla mia musica'Dopo 2 anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti bellissimi che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui' ... adnkronos.com

Achille Lauro lascia X Factor dopo due stagioni e affida a Instagram un messaggio che ha il tono di una chiusura serena, più legata a una scelta di percorso che a una frattura. “Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non di - facebook.com facebook

Achille Lauro lascia X Factor: “Due anni bellissimi ma ora c’è solo la musica” x.com