SELVAGGIA LUCARELLI CHIAMA GLI AVVOCATI CONTRO FANPAGE | IL BOTTA E RISPOSTA
Selvaggia Lucarelli ha deciso di agire legalmente contro FanPage, in risposta alle accuse riguardanti un presunto contratto con Mediaset. La giornalista ha inviato una diffida, segnando un passo importante nella vicenda che sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La disputa evidenzia le tensioni tra figure pubbliche e piattaforme online, sottolineando l’importanza di verificare le informazioni e rispettare la reputazione di ciascuno.
Selvaggia Lucarelli non ci sta e chiama gli avvocati. Le indiscrezioni di FanPage su un contratto d’oro con Mediaset hanno scatenato un polverone che si è tradotto in una diffida legale. Dopo la pubblicazione dell’articolo ( qui i dettagli ) è arrivata una lettera alla redazione di FanPage da parte dell’avvocato della Lucarelli, Barbara Indovina, che smentisce. Selvaggia Lucarelli non ha mai richiesto alcun “pacchetto” che preveda come condizione necessaria per approdare in Mediaset la conduzione di un programma su Rete 4 e la necessaria presenza di Lorenzo Biagiarelli come ospite di un programma televisivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
