SELVAGGIA LUCARELLI CHIAMA GLI AVVOCATI CONTRO FANPAGE | IL BOTTA E RISPOSTA

Selvaggia Lucarelli ha deciso di agire legalmente contro FanPage, in risposta alle accuse riguardanti un presunto contratto con Mediaset. La giornalista ha inviato una diffida, segnando un passo importante nella vicenda che sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La disputa evidenzia le tensioni tra figure pubbliche e piattaforme online, sottolineando l’importanza di verificare le informazioni e rispettare la reputazione di ciascuno.

