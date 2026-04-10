Accademia Carrara a Bergamo il nuovo comitato scientifico

Oggi si è svolta la prima riunione del nuovo comitato scientifico della Fondazione presso l’Accademia Carrara a Bergamo. La nomina del comitato, avvenuta lo scorso febbraio, ha portato a questa prima assemblea ufficiale, che si è concentrata sulla presentazione dei componenti e sui prossimi interventi. La seduta si è svolta nella sede storica dell’istituzione culturale, in una giornata dedicata alla pianificazione delle future attività.

Cinque studiosi e direttori di musei nazionali e internazionali avviano il dialogo con lo staff del museo sulla programmazione e sulle prospettive future Bergamo. Si è riunito oggi per la prima volta in Accademia Carrara il nuovo comitato scientifico della Fondazione, nominato lo scorso febbraio. L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto su temi di ampio respiro, aprendo ufficialmente il dialogo tra lo staff del museo e i cinque membri del Comitato, scelti dalla direttrice Maria Luisa Pacelli sulla base delle loro comprovate competenze scientifico-culturali e delle affinità di ricerca e visione museale con l’istituzione.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Accademia Carrara Bergamo

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