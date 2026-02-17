Accademia Carrara nel nuovo comitato scientifico il direttore della Gamec e due top internazionali

Francesca Cappelletti, Gabriele Finaldi, Francesco Frangi e Lorenzo Giusti sono entrati nel nuovo comitato scientifico dell’Accademia Carrara, dopo che la direzione ha deciso di rinnovare il gruppo di esperti. La decisione mira a rafforzare la qualità delle ricerche e delle esposizioni, coinvolgendo figure di spicco nel mondo dell’arte. La presenza di questi professionisti, provenienti da istituzioni di rilievo internazionale, porterà un nuovo impulso alle attività della fondazione. La nomina dei membri si basa su competenze riconosciute e su un’esperienza consolidata nel settore culturale.

Francesca Cappelletti, direttrice di Galleria Borghese a Roma, Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery di Londra, Francesco Frangi, professore ordinario di Storia dell'arte Moderna all'Università di Pavia, Lorenzo Giusti, direttore della Gamec di Bergamo, Xavier Salomon, direttore del Calouste Gulbenkian Museum di Lisbona: sono questi i nuovi membri del Comitato Scientifico dell'Accademia Carrara, organo consultuivo della Fondazione i cui componenti sono individuati e nominati tra soggetti di chiara fama che abbiano elevate e comprovate competenze scientifico-culturali negli ambiti di attività della Fondazione stessa.