Abusivismo commerciale blitz della Guardia di Finanza | chiusi un autolavaggio e due officine

La Guardia di Finanza di Ferrara ha effettuato controlli mirati nel settore commerciale, portando alla chiusura di un autolavaggio e di due officine. Le operazioni erano parte di un’attività di verifica volta a contrastare l’abusivismo e il lavoro irregolare nel territorio. Durante le ispezioni sono stati riscontrati irregolarità nelle attività delle imprese coinvolte, che hanno portato alla sospensione delle attività. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle attività o sui soggetti coinvolti.

Abusivismo commerciale, chiusi un autolavaggio e due officine. La Guardia di Finanza di Ferrara, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate al contrasto dell’abusivismo commerciale e del lavoro irregolare, ha eseguito degli interventi che hanno portato alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Studio odontoiatrico abusivo: blitz della Guardia di Finanza, due denunciatiTempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio coordinata dal Comando... Brescia, controlli della Guardia di Finanza contro abusivismo e prodotti insicuri: sequestrati oltre 678mila articoli di CarnevaleIn vista delle festività di Carnevale 2026, la Guardia di Finanza di Brescia ha intensificato le attività di controllo economico del territorio con... Temi più discussi: Messina. blitz della Guardia di Finanza, sequestrati più di 22mila prodotti pasquali non sicuri; Roma - Blitz all'Esquilino, la Guardia di Finanza sequestra 7mila paia di scarpe contraffatte: avrebbero fruttato 100mila euro; Sequestrata officina fantasma a Ponsacco; Giardini Naxos, sequestrati oltre 22mila articoli non sicuri: nel mirino anche prodotti pasquali. Roma – Blitz all’Esquilino, la Guardia di Finanza sequestra 7mila paia di scarpe contraffatte: avrebbero fruttato 100mila euroROMA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e di contrasto alla contraffazione, hanno e ... etrurianews.it Sequestrati a Messina 22mila articoli non sicuri, molti destinati ai bambini: i dettagli del blitzOltre 22.200 articoli non sicuri sequestrati a Messina dalla Guardia di Finanza: sanzionato un commerciante a Giardini Naxos. virgilio.it La Guardia di Finanza ha accertato il 73% di violazioni sugli interventi effettuati tra il 12 e il 25 marzo. Sotto la lente del nucleo antitrust 247 istruttorie lungo tutta la filiera - facebook.com facebook Un plauso alla Guardia di Finanza di Trieste, sotto la direzione della Dda, per la grande operazione che ha portato all’individuazione e allo smantellamento di una rete criminale dedita alla produzione e al traffico illecito di sigarette tra le province di Udine e Tri x.com