Studio odontoiatrico abusivo | blitz della Guardia di Finanza due denunciati

Durante un'operazione di controllo, le forze di polizia hanno scoperto uno studio odontoiatrico gestito senza autorizzazioni ufficiali. Due persone sono state denunciate per aver esercitato l’attività senza licenza e senza rispettare le norme igienico-sanitarie previste dalla legge. L'intervento è avvenuto in un locale che operava in maniera irregolare, con strumenti non conformi alle certificazioni richieste.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, tesa a contrastare fenomeni di evasione fiscale e abusivismo, è stato scoperto uno studio medico, gestito da due soggetti – un italiano e un cittadino ucraino – che esercitavano la professione medica odontoiatrica, senza l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Nel corso dell’intervento a cura delle Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino, i militari hanno constatato la presenza di n. 2 “riuniti dentistici”, di attrezzatura e strumentazioni specifica per la professione odontoiatrica tra cui un apparato radiografico portatile, di altri materiali ad uso dentistico, farmaci, nonché documentazione contabile ed extracontabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Studio odontoiatrico abusivo: blitz della Guardia di Finanza, due denunciati Articoli correlati Leggi anche: Blitz della Finanza nello studio medico abusivo a Campi Bisenzio Studio medico abusivo scoperto dalla Guardia di FinanzaTempo di lettura: 2 minuti I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, a seguito dell’avvio di un’attività ispettiva nei confronti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Scoperto studio odontoiatrico abusivo ad Avellino: sequestri e denunce della Guardia di Finanza; Studio odontoiatrico abusivo nell'avellinese: blitz della Guardia di Finanza. Scoperto uno studio odontoiatrico abusivo ad Avellino, due denunceDue uomini esercitavano la professione medica odontoiatrica, senza l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ... italpress.com