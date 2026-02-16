Brescia controlli della Guardia di Finanza contro abusivismo e prodotti insicuri | sequestrati oltre 678mila articoli di Carnevale
La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato oltre 678mila articoli di Carnevale perché ha scoperto merce senza autorizzazione e potenzialmente pericolosa. L’operazione nasce dall’aumento di venditori irregolari che si preparano alle feste, spesso offrendo prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato decorazioni e maschere senza etichette o certificazioni, pronti per essere messi in vendita nelle bancarelle di strada.
In vista delle festività di Carnevale 2026, la Guardia di Finanza di Brescia ha intensificato le attività di controllo economico del territorio con un duplice obiettivo: verificare la sicurezza dei prodotti messi in vendita e contrastare forme di abusivismo commerciale. Un’azione mirata a tutela dei consumatori e del tessuto produttivo, pensata anche per intercettare quei fenomeni che alimentano circuiti sommersi di illegalità, dal lavoro nero all’evasione fiscale, fino a riciclaggio e criminalità organizzata. L’operazione, condotta dal Comando Provinciale e articolata su diversi punti vendita della provincia, ha portato a un risultato rilevante: 678. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
