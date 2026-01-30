Napoli ristorante ‘Quattro Passi’ di Nerano 3 stelle Michelin sequestrato per abusi edilizi

I carabinieri di Sorrento hanno messo i sigilli al ristorante ‘Quattro Passi’ di Nerano, famoso per le sue tre stelle Michelin. La procura ha disposto il sequestro preventivo dell’intera struttura, accusandola di aver compiuto lavori edilizi senza autorizzazioni. Oggi, 30 gennaio, il Gip di Torre Annunziata ha firmato il decreto su richiesta delle autorità giudiziarie. La notizia mette in agitazione il settore turistico della zona, mentre i proprietari del ristorante si preparano a difendersi dalle accuse.

Scattano i sigilli per il ristorante da 3 stelle Michelin ‘Quattro Passi’ di Nerano ( Massa Lubrense, in provincia di Napoli ): i carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito infatti oggi 30 gennaio un decreto di sequestro preventivo del complesso turistico-ricettivo, emesso dal Gip di Torre Annunziata su richiesta della locale procura, per il reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. Dalle indagini, partite nel luglio 2025 e condotte dall’Aliquota Operativa del Nor della Compagnia dei carabinieri di Sorrento, sarebbe emerso che il complesso immobiliare di imponenti dimensioni, destinato ad attività di ristorazione e ai servizi accessori, sarebbe stato realizzato, a partire dal 1982 e sino a ottobre 2025, in assenza di titoli edilizi legittimi e in un’area soggetta a stringenti vincoli paesaggistici e ambientali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

#Quattro-Passi- Nerano || La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato il ristorante Quattro Passi a Nerano, noto locale con tre Stelle Michelin.

Questa mattina a Nerano, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno messo i sigilli al ristorante

