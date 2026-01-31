Oggi il Napoli ha presentato il suo nuovo talento, Giovane, arrivato con grandi speranze. Il giocatore ha parlato di emozioni forti nel vestire la maglia azzurra e di voglia di dimostrare il suo valore. Ora si aspetta di vedere come si inserirà in squadra e quali passi farà per crescere in questa nuova avventura.

Prime parole da giocatore del Napoli per Giovane, che ha raccontato emozioni, ambizioni e prime sensazioni in azzurro ai microfoni di Radio CRC. L’attaccante brasiliano non ha nascosto l’entusiasmo per l’approdo in una piazza che considera speciale e per l’impatto immediato con una realtà completamente nuova rispetto al calcio sudamericano. L’ex Verona ha parlato del debutto quasi improvviso a Torino, del sogno realizzato di vestire la maglia partenopea e della voglia di crescere sotto il profilo tecnico e tattico. Giovane si è soffermato anche sulle differenze tra Serie A e campionato brasiliano, sull’atmosfera unica del Maradona e sulla sua vita fuori dal campo, semplice e legata alla famiglia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Giovane si presenta al Napoli: sogno realizzato e voglia di crescere

Approfondimenti su Giovane Napoli

Ultime notizie su Giovane Napoli

