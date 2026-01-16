Grave incidente stradale su Via Volterrana | giovane trasferita a Careggi con l’elisoccorso

Questa mattina, sulla Via Volterrana tra Cerbaia e Chiesanuova a San Casciano in Val di Pesa, si è verificato un grave incidente stradale. Una giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso. L’evento ha coinvolto diversi veicoli, e le autorità sono intervenute per gestire la scena e ricostruire la dinamica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sulla Via Volterrana a San Casciano Questa mattina, venerdì 16 gennaio 2026, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Volterrana, nel tratto tra Cerbaia e Chiesanuova a San Casciano in Val di Pesa. Secondo le prime ricostruzioni, una ragazza di 26 anni che viaggiava su uno scooter ha perso il controllo del mezzo e, per ragioni che saranno oggetto di accertamento da parte della polizia locale dell’Unione Comunale del Chianti fiorentino, è finita sulla corsia opposta. Dinamica dell’impatto Al momento dell’uscita di strada della giovane, sulla corsia opposta stava transitando un’auto, il cui conducente non è riuscito a evitare lo scontro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grave incidente stradale su Via Volterrana: giovane trasferita a Careggi con l’elisoccorso Leggi anche: Auto contro scooter, incidente lungo la Volterrana. Grave una ragazza trasportata in ospedale con Pegaso Leggi anche: Saronno, grave incidente stradale, scende l’elicottero, giovane in codice rosso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente tra due auto e un camion all'incrocio in via Novara: donna in coma; Più macchine coinvolte, almeno un ferito grave: incidente in serata; Incidente sulla Salaria: scontro frontale tra automobilisti, tre feriti; Grave incidente in A14: un morto e traffico in tilt. Monza, incidente stradale in via Monte Cervino: auto dei Carabinieri coinvolta - Coinvolte auto tra le quale una delle è dell'Arma dei carabinieri. mbnews.it

Imola, anziana investita sulla via Selice è grave all’ospedale Maggiore - 30, si è verificato un grave incidente stradale all'intersezione tra via Selice e via Poiano. corriereromagna.it

Pedone investito in Porta Nuova a Bergamo: è gravissimo -Foto - Chiusa provvisoriamente via Tiraboschi da Porta Nuova al Coin. ecodibergamo.it

++ Investito 14enne mentre va a scuola: è grave al San Giovanni Bosco ++ Grave incidente all’alba sulla provinciale 590 in Val Cerrina. Un ragazzo di 14 anni, residente a San Sebastiano da Po, è stato travolto da una Mercedes Classe E mentre si recava a pi - facebook.com facebook

Incidente sul lavoro, grave un operaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.