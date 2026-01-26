Speciale Orientamento il percorso di Rai Scuola tra scuola lavoro e futuro

Speciale Orientamento di Rai Scuola è un percorso pensato per supportare studenti e famiglie nella scoperta delle opportunità educative e professionali. Attraverso contenuti informativi e approfondimenti, facilita la comprensione delle varie opzioni di studio e lavoro, aiutando a fare scelte più consapevoli per il futuro. Un servizio dedicato a chi desidera orientarsi con chiarezza e attenzione nel mondo della scuola e delle professioni.

Un'iniziativa pensata per accompagnare studenti e famiglie nella costruzione di scelte formative consapevoli. Con Speciale Orientamento, Rai Scuola propone un insieme di contenuti e strumenti dedicati a chi si trova a dover decidere tra percorsi scolastici, universitari o professionali. Non mancano le testimonianze: dirigenti scolastici, studenti, esperti e operatori descrivono esperienze e modelli applicati, come quello dell'Istituto "Galileo Galilei" di Roma o delle scuole agrarie. Ogni caso è presentato come esempio di come l'orientamento possa tradursi in progettualità concrete.

