Speciale Orientamento il percorso di Rai Scuola tra scuola lavoro e futuro

Da orizzontescuola.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Speciale Orientamento di Rai Scuola è un percorso pensato per supportare studenti e famiglie nella scoperta delle opportunità educative e professionali. Attraverso contenuti informativi e approfondimenti, facilita la comprensione delle varie opzioni di studio e lavoro, aiutando a fare scelte più consapevoli per il futuro. Un servizio dedicato a chi desidera orientarsi con chiarezza e attenzione nel mondo della scuola e delle professioni.

Un’iniziativa pensata per accompagnare studenti e famiglie nella costruzione di scelte formative consapevoli. Con Speciale Orientamento, Rai Scuola propone un insieme di contenuti e strumenti dedicati a chi si trova a dover decidere tra percorsi scolastici, universitari o professionali. Non mancano le testimonianze: dirigenti scolastici, studenti, esperti e operatori descrivono esperienze e modelli applicati, come quello dell’Istituto “Galileo Galilei” di Roma o delle scuole agrarie. Ogni caso è presentato come esempio di come l’orientamento possa tradursi in progettualità concrete. Tra i contenuti proposti spicca Strumenti per il futuro.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su speciale orientamento

“La transizione energetica che fa scuola”: torna la formazione scuola-lavoro di Estra per accompagnare i giovani verso un futuro sostenibile

Orientamento/2, Che cosa è una città: Giornate di orientamento della Scuola Superiore Meridionale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su speciale orientamento

Argomenti discussi: Euclide Della Vista: istituti tecnici e accesso al lavoro; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Licei: una scelta vincente; Open Weeks 2026: l’Università di Verona apre le porte alle future matricole.

speciale orientamento il percorsoOrientamento, gli studenti dell’Iti Hensemberger fanno esperienza sul campo!Quasi 500 alunni delle classi terze e quarte hanno partecipato ad una settimana di attività che, in diversi luoghi della Lombardia e non solo, hanno permesso di sviluppare maggiore consapevolezza sul ... mbnews.it

Scuola, se i consigli dell'orientamento e la scelta coincidono il percorso di studi ha meno ostacoliI ragazzi e le ragazze che scelgono un indirizzo di studio coerente con i suggerimenti del consiglio di indirizzo ottengono risultati migliori rispetto a chi ha optato invece per percorsi di studio ... brescia.corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.