A Sant’Anna si è tenuto un evento musicale dedicato a brani che parlano di pace e opposizione alla guerra. La serata ha visto la partecipazione di artisti come D’Agnello, Volpi e Mancini, che hanno interpretato canzoni storiche e recenti legate a questi temi. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione attraverso la musica, coinvolgendo il pubblico in un percorso che ripercorre brani significativi sul tema.

Un viaggio nella storia di brani musicali legati alla pace e al rifiuto della guerra. Nasce con questo intento l’iniziativa “ Canzoni e parole per la pace ”, che il gruppo “ Lucca partecipa ” organizza per martedì prossimo (14 aprile), alle ore 18, nel salone dell’oratorio “Giovanni Paolo II” della parrocchia di Sant’Anna, in via Fratelli Cervi. Dopo l’introduzione di Daniele Bianucci, l’iniziativa infatti si svolgerà in un alternarsi proprio di riflessioni e musiche dedicate alla pace: le prime saranno curate da Alessandro Volpi, che dialogherà con Maurizio Perna ed Emmanul Pesi; le seconde saranno invece interpretate da Giulio D’Agnello e Sabrina Mancini, che si esibiranno appunto nelle melodie che nella storia sono state più iconiche e rappresentative sull’argomento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Sant’Anna si canta contro la guerra con D’Agnello, Volpi, Mancini

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