Domenica 15 e martedì 17 febbraio, Sant’Agnello si trasforma in un grande palcoscenico di festa. La Folk Puppets Parade e la Sea Parade portano in strada le creature marine e i burattini, attirando famiglie e curiosi. La città si riempie di colori, musica e allegria, in un Carnevale che promette di essere tra i più vivaci della zona. La manifestazione, patrocinata dalla Città Metropolitana, fa parte di un più ampio programma di eventi che coinvolge tutta la regione.

Domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026 Sant’Agnello si colora a festa per il Carnevale, con la Folk Puppets Parade e la Sea Parade, iniziativa patrocinata dalla Città Metropolitana, inclusa nel cartellone degli eventi metropolitani 2025 2026 “Dal profano al sacro”, nell’ambito del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica” IV edizione del Comune di Sant’Agnello. Domenica mattina, 15 febbraio, il ritrovo in Piazza Matteotti per bambini e famiglie è alle ore 10:30, dove avrà inizio una mattinata di allegria e intrattenimento con esibizioni di danza, animazione, artisti di strada, musica e banda musicale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su SantAgnello Carnevale

A Sant’Agnello torna la Fiera espositiva degli Animali, giunta alla sua terza edizione, con protagonisti i cavalli e altre specie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su SantAgnello Carnevale

Argomenti discussi: Castellammare di Stabia celebra l’amore e il Carnevale con eventi tra il Centro Antico e la Villa Comunale; EVENTO - Carnevale a Sant'Agnello con la Folk Puppets Parade e le creature marine domenica 15 e martedì 17 febbraio; Maschere, carri e musica: a Roccarainola ecco il Carnevale Garganese.

Sant’Agnello. Gli appuntamenti del Carnevale 2026Noi e altre 3 terze parti selezionate utilizziamo cookie e tecnologie simili. Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it

Riunione a Sant’Agnello tra amministratori e responsabili del turismo per definire un modello condiviso di gestione e promozione della destinazione turistica comprensoriale #PenisolaSorrentina #DMO #Confronto #Comuni - facebook.com facebook