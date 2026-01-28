Tono ecco la terza edizione del festival del Politecnico delle Arti

Il Festival del Politecnico delle Arti torna a Bergamo. L’evento, presentato il 28 gennaio, si terrà dal 3 al 15 febbraio in vari luoghi della città. Una tre settimane di mostre, spettacoli e incontri dedicati all’arte e alla cultura. Gli organizzatori hanno annunciato un calendario ricco di appuntamenti, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori. La città si prepara ad accogliere questa nuova edizione, che promette di portare energia e creatività nel cuore di Bergamo.

LA MANIFESTAZIONE. Il Festival del Politecnico delle Arti, presentato a Bergamo il 28 gennaio. Si svolgerà in diversi luoghi della città dal 3 al 15 febbraio. Terza edizione per Tono Festival, che si arricchisce della sezione «Interscape», a sottolineare la doppia valenza, musicale e visiva della manifestazione del Politecnico delle Arti di Bergamo, prima istituzione in Italia a integrare in modo strutturale Alta Formazione Artistico-Musicale e Accademia di Belle Arti. L'apertura del Festival sarà martedì 3 febbraio alle 20.30 nella cornice del Teatro Donizetti. Programma in linea con il tema scelto per le iniziative di quest'anno, il paesaggio: verranno eseguite la magnifica Ouverture «le Ebridi» op.

