Eliminazione delle barriere architettoniche al Comune

Campobasso fa un passo avanti per rendersi più accessibile. Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione per eliminare le barriere architettoniche dentro il municipio. La decisione arriva grazie anche all’impegno dei consiglieri Sandra De Lucia Sabusco e Alberto Tramontano, che hanno portato avanti questa proposta. Ora si lavora per rendere più facile l’accesso a tutti i cittadini.

Campobasso si fa più inclusiva: il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione fondamentale per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno della sede municipale, un atto propiziato dai consiglieri Sandra De Lucia Sabusco e Alberto Tramontano. L’approvazione, avvenuta nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, mira a garantire un accesso più agevole e dignitoso alla sala consiliare sia per gli amministratori che per i cittadini con disabilità, rappresentando un passo significativo verso una maggiore partecipazione civica e un riconoscimento concreto dei diritti di tutti.🔗 Leggi su Ameve.eu

