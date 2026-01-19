Abbattimento delle barriere architettoniche domestiche | il bando per i contributi

Il Comune di Pisa ha annunciato un bando pubblico per l’assegnazione di contributi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati nel 2026. Questa misura mira a favorire l’accessibilità e a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità o mobilità ridotta, promuovendo interventi di adeguamento delle abitazioni private. La domanda può essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato.

Pisa, 19 gennaio 2026 – Il Comune di Pisa ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per l'anno 2026. L'iniziativa, in linea con la L. 131989 e la L.R. n°471991, mira a migliorare l'accessibilità e l'autonomia delle persone con disabilità residenti nel territorio comunale. L’agevolazione è destinata a interventi realizzati in civili abitazioni (incluse pertinenze e parti condominiali) e riguarda sia opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche (fisiche e percettive), sia l'acquisto e l'installazione di attrezzature specifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

