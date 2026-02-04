Napoli Est riapre dopo 44 anni storico cinema-teatro | 100 mila € dalla Fondazione Con il Sud

Dopo 44 anni, il Supercinema di San Giovanni a Teduccio riapre le sue porte. La riapertura arriva grazie a un finanziamento di 100 mila euro dalla Fondazione Con il Sud. L’edificio, che era chiuso dal 1979, torna a vivere come spazio culturale e di ritrovo per la comunità. La gente del quartiere accoglie con entusiasmo questa novità, sperando di rivivere i momenti di socialità di un tempo.

Dopo 44 anni riapre le porte nell’area orientale di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, lo storico Supercinema. Cambiano il nome: SuperNest, la programmazione, che unirà al cinema il teatro, la musica, le arti performative, la formazione e la vita di comunità. E cambia, radicalmente, il quartiere che, dopo quasi mezzo secolo, oggi ospita il polo universitario della Federico II e l’Apple Developer Academy. Resta immutato il desiderio di restituire al territorio uno spazio culturale frizzante, aperto a tante proposte, dove si respiri spirito di gruppo e voglia di ritrovarsi, per trasformare idee in fatti concreti e, perché no, in nuove occasioni di lavoro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Orciano riaccende il grande schermo.

