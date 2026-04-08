Rinasce il Teatro delle Palme e celebra i suoi 100 anni di storia

Nel corso di quest’anno, il Teatro Cinema delle Palme di via Vetriera a Napoli riapre i battenti, segnando il centenario dalla sua apertura. Situato nel quartiere di Chiaia, l’edificio rappresenta un esempio di architettura Liberty e si trova in una zona nota per la vitalità culturale e commerciale. La riapertura del teatro avviene dopo un periodo di chiusura e interventi di restauro.

Nell’anno del suo centenario, rinasce il Teatro Cinema delle Palme di via Vetriera a Napoli, un gioiello Liberty incastonato nel cuore culturale e commerciale di Chiaia. Un sipario chiuso e riaperto per quasi un secolo, che ha custodito nel velluto rosso le storie, i sogni e gli umori di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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