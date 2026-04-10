A Milano presidio contro i raid israeliani in Libano | Governo italiano complice i soldi sono più importanti degli esseri umani

A Milano si è tenuto un presidio per protestare contro i raid israeliani in Libano. I manifestanti hanno criticato il governo italiano, accusandolo di continuare a fare affari con Israele. Durante l’evento, sono state espresse accuse secondo cui i soldi avrebbero priorità rispetto alla vita umana. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno manifestato il loro dissenso con cartelli e interventi pubblici.

“Il governo italiano continua a fare affari con Israele. Vuol dire che i soldi sono più importanti degli esseri umani”. A parlare è una donna di origine libanese che giovedì sera è scesa in piazza della Scala a Milano insieme a un centinaio di persone per protestare contro i bombardamenti israeliani in Libano. La tregua Usa-Iran vacilla già per le bombe di Israele sul Libano: c’è dietro una strategia concordata? Non siamo innocenti. Ecco perché dovremmo vergognarci per il dilagare delle guerre Melania Trump nega ogni legame con Epstein: “Mai stata sua amica. Queste menzogne devono finire oggi” Trump: “Pedaggi iraniani sul petrolio a Hormuz, pessimo lavoro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Milano presidio contro i raid israeliani in Libano: “Governo italiano complice, i soldi sono più importanti degli esseri umani” Raid israeliani contro obiettivi Hezbollah in Libano: il video diffuso dall’IdfIl filmato diffuso dall’esercito israeliano mostra quelli che vengono indicati come attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano. Libano, l’indifferenza del governo per le vittime degli attacchi israelianiDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? In Libano ci risiamo: Hezbollah lancia razzi... Temi più discussi: MILANO: FERMIAMO IL TERRORE SIONISTA, CONTRO L’AGGRESSIONE GENOCIDA SUL LIBANO PRESIDIO IN PIAZZA DELLA SCALA; Scontro sul Remigration Summit. Buscemi: manifestazione da vietare; Protesta contro la Nato a Napoli, presidio a Capodichino; Un europeo su 2 non riesce a orientarsi sulla salute. Confcooperative: 400 mila professionisti sono presidio contro fai da te medico. Milano, sit-in contro la Ztl all’Isola: si temono ricadute sulle attività commercialiIl comitato Isola senza Confini si è ritrovato in piazza Minniti a Milano con commercianti e cittadini del quartiere per manifestare contro la nuova Ztl sperimentale, in partenza il 20 aprile. Nel qua ... msn.com Milano, unità mobili per due mesi contro degrado e rapine: ecco dove saranno i nuovi presidiPiano per la sicurezza: unità mobili attive per 60 giorni tra parchi e aree critiche, ecco i quartieri coinvolti ... milanotoday.it Alanews - video e giornalismo. . Presidio pro-Pal a Milano contro la legge approvata dalla Knesset sulla pena di morte per atti di terrorismo In piazza Mercanti attivisti e membri della comunità palestinese denunciano il provvedimento e chiedono una presa - facebook.com facebook