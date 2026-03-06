L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra i raid contro obiettivi di Hezbollah in diverse zone del Libano. Le immagini ritraggono vari bersagli colpiti durante le operazioni militari. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo al numero di obiettivi colpiti o alle conseguenze di questi attacchi. La ripresa si concentra esclusivamente sui momenti degli attacchi stessi.

Il filmato diffuso dall’esercito israeliano mostra quelli che vengono indicati come attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano. E’ accaduto venerdì 6 marzo 2026 e l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un centro di comando di Hezbollah e un deposito di droni in una “ondata di attacchi su larga scala” durante la notte nella periferia sud di Beirut (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Raid israeliani contro obiettivi Hezbollah in Libano: il video diffuso dall’Idf

Leggi anche: Mo: Idf, 'attaccati obiettivi Hezbollah in Libano'

Leggi anche: Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani

Tutti gli aggiornamenti su Raid israeliani.

Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Rivista Italiana Difesa - shownews - Iran, è guerra; Trump: Teheran fuori controllo, ci avrebbe attaccato. Si scalda il fronte curdo: Voci di un’offensiva di terra contro l'Iran.

Raid israeliani contro obiettivi Hezbollah in Libano: il video diffuso dall’IdfIl filmato diffuso dall'esercito israeliano mostra quelli che vengono indicati come attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano. E' ... panorama.it

Raid a sud di Beirut per colpire siti di Hezbollah, mezzo milione di sfollatiRaid contro il quartiere di Dahieh, a sud di Beirut per colpire siti di Hezbollah. L'area da ieri è stata bersagliata da 26 attacchi dall'aeronautica israeliana: tra gli obiettivi un centro di comando ... ansa.it

Nuovi raid aerei israeliani su Teheran e l'ambasciata italiana si sposta a Baku - facebook.com facebook

#piazzapulita Guerra in Iran: mentre partono i raid americani e israeliani, Guido Crosetto è a Dubai. Il racconto di Roberta Benvenuto. x.com