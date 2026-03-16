Libano l’indifferenza del governo per le vittime degli attacchi israeliani

In Libano, si sono verificati nuovi attacchi con razzi contro il territorio israeliano, mentre l’esercito di Tel Aviv ha risposto con operazioni militari. Il governo libanese non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione, e le tensioni tra i due Paesi continuano a salire. Le autorità libanesi non hanno annunciato interventi o misure di sicurezza specifiche in risposta agli scontri.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? In Libano ci risiamo: Hezbollah lancia razzi contro il territorio israeliano e l’esercito di Tel Aviv bombarda, uccide (oltre 700 civili al 14 marzo), invade, terrorizza e obbliga, attraverso “ordini di evacuazione” vaghi, generici e intempestivi, centinaia di migliaia di persone a lasciare le loro case. Tutto già visto tra l’8 ottobre 2023 e il 27 novembre 2024, quando 13 mesi di attacchi israeliani in Libano in risposta ai lanci di razzi di Hezbollah contro le aree civili del nord di Israele causarono sul lato libanese migliaia di vittime civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libano, l’indifferenza del governo per le vittime degli attacchi israeliani Articoli correlati Iran, ancora attacchi israeliani in Libano: le esplosioni a BeirutMartedì mattina gli attacchi aerei israeliani hanno continuato a colpire la capitale del Libano. Attacchi israeliani in Libano, colpiti siti di HezbollahL’esercito di Israele ha annunciato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale: nel mirino dell’Idf un... Una raccolta di contenuti su Libano l'indifferenza del governo per... Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme. Fabris: Nell’era dell’IA tutto è percepito come un videogioco e viene meno l’empatia; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Il tempo di resistere alla follia della guerra; La guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti. Libano al bivio: tra l'orrore della fuga e lo spiraglio di una tregua diplomaticaIl 16 marzo 2026 segna un capitolo drammatico nella storia recente del Medio Oriente. Il Libano, una nazione già provata da anni di ... dailyexpress.it Israele allarga l'offensiva contro Hezbollah, il sud del Libano al collassoI villaggi cristiani al confine sotto le bombe, aumenta il numero degli sfollati, il timore di una Gaza del nord ... huffingtonpost.it MEDIO ORIENTE | I caschi blu dell'Onu sono stati presi di mira da colpi d'arma da fuoco 'probabilmente da gruppi armati non statali': lo fa sapere l'Unifil, la forza militare di interposizione in Libano #ANSA - facebook.com facebook La preoccupazione per la situazione in #Libano, sconvolto dagli scontri tra esercito israeliano e Hezbollah: la violenza non potrà mai portare alla giustizia, alla stabilità e alla pace che i popoli attendono. #VaticanNewsIT x.com