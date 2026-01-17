Faenza apre il parcheggio nell' ex supermercato | 160 posti auto telecamere e bike sharing

A Faenza, dal 20 marzo sarà disponibile un nuovo parcheggio nell’ex supermercato, con 160 posti auto, telecamere di sicurezza e servizi di bike sharing. Questo intervento fa parte delle iniziative per migliorare la mobilità sostenibile in città, seguendo il potenziamento dell’hub intermodale presso il piazzale Cassandra Pavoni. L’area di sosta si inserisce nel percorso di riqualificazione urbana volto a favorire soluzioni di mobilità più efficienti e rispettose dell’ambiente.

Prosegue il percorso di riqualificazione e potenziamento della mobilità sostenibile. Dopo l’attivazione dell’hub intermodale nel piazzale Cassandra Pavoni, presso l’ex scalo merci adiacente alla stazione ferroviaria, dalla prossima settimana, da martedì 20, sarà fruibile l’area di sosta nell’ex comparto che ospitava il supermercato La Filanda. L’area, con accesso da via Filanda Nuova, rappresenta un’importante implementazione della dotazione di stalli cittadini, offrendo una risposta ai pendolari che, provenendo dal quadrante nord, utilizzano lo scalo ferroviario manfredo. Lo spazio si trova infatti ad appena 3 minuti di bicicletta da piazza Cesare Battisti (tramite il sottopasso di corso Garibaldi) e a 7 minuti a piedi (attraverso le scale del cavalcaferrovia). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Debutto positivo per i nuovi servizi di Car e Bike Sharing, l'assessore Sangiorgio: "Ridurre l'uso dell'auto" Leggi anche: Apre un nuovo supermercato da 1.200 mq con parcheggio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Faenza, apre il parcheggio nell'ex supermercato: 160 posti auto, telecamere e bike sharing; Faenza, al via i lavori di riqualificazione in piazza Dante; Apre il parcheggio in via Filanda Nuova: 160 posti auto; Via Filanda Nuova: parcheggio da 160 posti con bike sharing per pendolari e centro storico. Apre il parcheggio in via Filanda Nuova: 160 posti auto - Dopo l’attivazione dell’hub intermodale nel piazzale Cassandra Pavoni, presso l’ex scalo merci adiacente alla stazione ferroviaria, dalla prossima settimana, da martedì 20, sarà fruibile l’area di sos ... ravennawebtv.it

Via Filanda Nuova: parcheggio da 160 posti con bike sharing per pendolari e centro storico - Il comune di Faenza prosegue il potenziamento della mobilità sostenibile: dal 20 gennaio sarà aperta un’area di sosta nell’ex supermercato La Filanda, ... ravennanotizie.it

“Il tuo futuro non ha limiti”: l'Itip“Bucci” apre le porte per l’ultimo open day dell'anno. Sabato 10 e domenica 11 gennaio l' ITIP Bucci Faenza ospiterà il terzo e conclusivo appuntamento dedicato all’orientamento in entrata. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.