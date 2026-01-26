Gastroenterologia in Campania il congresso FISMAD | focus su innovazione e screening

Il Congresso Regionale FISMAD si terrà il 30 gennaio a Napoli, riunendo esperti di gastroenterologia della Campania. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente, coinvolge le principali società scientifiche del settore: AIGO, SIED e SIGE. L’appuntamento si concentra su innovazione e screening, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento per professionisti e operatori della salute.

Si aprirà il prossimo 30 gennaio a Napoli il Congresso Regionale della FISMAD (Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente), appuntamento che riunisce le tre principali società scientifiche del settore: AIGO, SIED e SIGE. L'evento, in programma fino al 31 gennaio presso l'Aula Magna del Centro Congressi 'Federico II' in via Partenope, vedrà esperti a confronto sulle nuove sfide della gastroenterologia, con l'obiettivo di definire percorsi clinico-assistenziali condivisi e potenziare le attività di prevenzione e screening oncologico. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori – i responsabili scientifici Antonio Cuomo, Aristide Morante e Gerardo Nardone – il congresso nasce per rispondere alla necessità di adeguare le cure all'evoluzione delle tecnologie mediche e alla complessità dei contesti sanitari attuali.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Giornata Mondiale Diabete, focus su screening e accesso ai dispositivi medici La gestione delle urgenze in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva: Ancona ha ospitato il secondo congressoIl secondo congresso regionale della Federazione italiana delle malattie dell’apparato digerente (Fismad) si è svolto ieri ad Ancona. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Congresso regionale FISMAD Campania - Napoli 30-31 gennaio 2026 Il Congresso FISMAD Campania riunisce AIGO, SIED e SIGE in un grande evento di confronto tra ricerca, pratica clinica ed endoscopia avanzata. Un’occasione unica per affrontare le n facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.