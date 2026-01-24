Lupi più a rischio | Ora investiamo sulla convivenza

Recentemente, il decreto del ministero dell’Ambiente ha ridimensionato la tutela del lupo, consentendo interventi gestionali più flessibili. La Leal – Lega antivivisezionista – invita a privilegiare strategie di convivenza reale, evitando abbattimenti simbolici e promuovendo azioni concrete per garantire un equilibrio tra tutela della specie e presenza umana. È importante affrontare questa sfida con approcci sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Evitare abbattimenti simbolici dei lupi e investire di più per una convivenza reale. Queste le richieste della Leal – Lega antivivisezionista – dopo che alcuni giorni fa, il 21 gennaio per la precisione, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 16 il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, datato 6 novembre 2025, che ha "retrocesso" il lupo (Canis lupus) da categoria di tutela rigorosa a fauna di rilevanza europea ammessa a interventi gestionali, inclusi spostamenti e rimozioni selettive. Recependo quindi la direttiva Habitat. Una mezza vittoria per gli allevatori che, con la ricomparsa più o meno massiccia del lupo, hanno subito negli ultimi anni diverse predazioni anche in Valtellina.

