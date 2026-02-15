Festa di Carnevale Sfilata dei Carri allegorici
Il Carnevale di Umbertide si svolge oggi a causa della tradizione che prevede la sfilata dei carri allegorici. La manifestazione prende il via alle 14 in via Morandi, vicino alle piscine, dove i carri si radunano prima di partire. Alle 14:30, la parata attraversa diverse vie del centro, tra cui Piazza Carlo Marx, viale Unità d’Italia, via XX Settembre e via Roma. Dopo il passaggio, i carri tornano in Piazza Carlo Marx, per poi spostarsi al Parco Ranieri, dove il divertimento continua con musica dal vivo e giochi per tutti.
UMBERTIDE Carri allegorici, maschere e spettacolo: tutto è pronto per il Carnevale. Cuore della festa oggi sarà la tradizionale parata dei Carri che si ritroveranno alle 14 in via Morandi, (parcheggio delle piscine); alle 14:30 la sfilata attraverserà via Morandi, Piazza Carlo Marx, viale Unità d’Italia, via XX Settembre, via Roma, poi ritorno in Piazza Carlo Marx e al Parco Ranieri, dove la festa proseguirà con musica e intrattenimento. Protagoniste saranno le Pro Loco e le associazioni ognuna con un proprio carro a tema: Pro Loco Umbertide, Pro Loco Pierantonio, Pro Loco Calzolaro, Circolo Uisp Spedalicchio, Scuola di ballo Emotion Dance School, I Freghi della Battitura di Badia Petroia, Scuola di ballo Danza Nov’Art, Associazione Niccone C’è e, come novità di quest’anno, la Pro Loco di Fabrecce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giornata di festa a Campalto per il carnevale con la sfilata dei carri allegorici
A Campalto si svolge una giornata dedicata al Carnevale, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.
Carnevale, a Zelarino la storica sfilata dei carri allegorici
Il Carnevale di Zelarino si conclude il 17 febbraio con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.
Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici
Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Carnevale nel Municipio VIII; Carnevale a Bolzano; IL CARNEVALE A UDINE 2026; Carnevale 2026: sfilata del Venardi Gnocolar.
Torna il Carnevale. Seconda sfilata dei carri. E l’elezione della reginettaDopo il rinvio per maltempo della scorsa domenica il Golfo si colora. Deciso anche il recupero che sarà domenica primo marzo. lanazione.it
Feste di Carnevale nel weekend del 14 e 15 febbraio, gli eventi regione per regioneL'Italia si prepara a un intenso weekend di festeggiamenti: ecco cosa c'è in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio, dall'antichissimo Carnevale di ... fanpage.it
IL CARNEVALE DI CAPACCIO PAESTUM NELLE VOSTRE CASE! Lo spettacolo della 46ª edizione della Gran Festa di Carnevale solo su StileTV: in diretta, la parata dei Carri Allegorici con i balletti a Capaccio Scalo. Domenica 15 febbraio ore 10:00 facebook