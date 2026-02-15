festa di carnevale sfilata dei carri allegorici

Il Carnevale di Umbertide si svolge oggi a causa della tradizione che prevede la sfilata dei carri allegorici. La manifestazione prende il via alle 14 in via Morandi, vicino alle piscine, dove i carri si radunano prima di partire. Alle 14:30, la parata attraversa diverse vie del centro, tra cui Piazza Carlo Marx, viale Unità d’Italia, via XX Settembre e via Roma. Dopo il passaggio, i carri tornano in Piazza Carlo Marx, per poi spostarsi al Parco Ranieri, dove il divertimento continua con musica dal vivo e giochi per tutti.

UMBERTIDE Carri allegorici, maschere e spettacolo: tutto è pronto per il Carnevale. Cuore della festa oggi sarà la tradizionale parata dei Carri che si ritroveranno alle 14 in via Morandi, (parcheggio delle piscine); alle 14:30 la sfilata attraverserà via Morandi, Piazza Carlo Marx, viale Unità d’Italia, via XX Settembre, via Roma, poi ritorno in Piazza Carlo Marx e al Parco Ranieri, dove la festa proseguirà con musica e intrattenimento. Protagoniste saranno le Pro Loco e le associazioni ognuna con un proprio carro a tema: Pro Loco Umbertide, Pro Loco Pierantonio, Pro Loco Calzolaro, Circolo Uisp Spedalicchio, Scuola di ballo Emotion Dance School, I Freghi della Battitura di Badia Petroia, Scuola di ballo Danza Nov’Art, Associazione Niccone C’è e, come novità di quest’anno, la Pro Loco di Fabrecce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Campalto si svolge una giornata dedicata al Carnevale, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

Il Carnevale di Zelarino si conclude il 17 febbraio con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici

