A Bird ha presentato due ricorsi contro il divieto di utilizzo dei monopattini a Firenze, cercando di continuare le operazioni nella città. Nel frattempo, il Comune ha avviato le procedure per far rispettare la normativa, limitando l’uso di questi mezzi. La disputa tra l’azienda e le autorità locali si sta svolgendo in un quadro di tensioni legali e regolamentari.

L'azienda ha fatto due ricorsi e sta cercando di operare comunque, mentre il comune ha iniziato a rimuovere i mezzi lasciati in strada Da quando il comune di Firenze ha vietato i monopattini elettrici in sharing, le aziende che proponevano questo servizio hanno deciso di toglierli dalle strade. Lo hanno fatto tutte, tranne una: Bird, una delle aziende più note per i servizi di micromobilità, che nelle ultime settimane ha presentato diversi ricorsi al tribunale amministrativo (TAR) e ha cercato alternative per aggirare il divieto imposto dall’amministrazione comunale. Finora nessuna ha funzionato, perché i giudici hanno stabilito che il comune ha tutto il diritto di rimuovere i monopattini lasciati in strada, come ha iniziato a fare da aprile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Bird il divieto dei monopattini a Firenze non va giù

Firenze blocca i monopattini: Bird in tribunale, sfida legale al 2026.Firenze dice stop ai monopattini in sharing dal primo aprile 2026, ma la società Bird non si arrende e promette battaglia legale.

Monopattini, Firenze: stop al servizio in sharing. Bird: “Restiamo qui con noleggio privato”Stop da domani, primo aprile 2026, a Firenze al servizio di monopattini elettrici in sharing attivo in città.

Argomenti più discussi: La guerra dei monopattini. Pugno duro di Palazzo Vecchio. Ma Bird rimette in strada i mezzi; Megan Rapinoe e Sue Bird contro il divieto del CIO alle atlete trans: È odioso, orribile e disgustoso; Questione monopattini a Firenze, mezzi rimossi. Bird: Abbiamo chiesto i verbali al Comune ma…; Firenze è la prima città italiana ad aver vietato i monopattini elettrici a noleggio.

A Bird il divieto dei monopattini a Firenze non va giùIn 16 anni è diventata un'eccezione in Europa: un paese semi-autoritario, dove il primo ministro e i suoi oligarchi hanno infiltrato lo stato e l'economia Cioè il fondatore, che fa tutto con ... ilpost.it

Nata sotto le bombe nel Nord di Israele. La figlia di Sarah Bird è stata mostrata alla madre nella sala operatoria dell’unità neonatale allestita nel rifugio sotterraneo del Carmel Medical Center di Haifa. L’ospedale, integrato nella montagna, continua a operare - facebook.com facebook

Ray Gunn è il nuovo film animato di Brad Bird (Il gigante di ferro, Gli Incredibili, Ratatouille). Sarà disponibile prossimamente su Netflix (entro la fine del 2026, per essere più precisi). Nel cast delle voci originali ci sono Sam Rockwell, Scarlett Johansson e Tom x.com