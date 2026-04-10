A Bird il divieto dei monopattini a Firenze non va giù

Da ilpost.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bird ha presentato due ricorsi contro il divieto di utilizzo dei monopattini a Firenze, cercando di continuare le operazioni nella città. Nel frattempo, il Comune ha avviato le procedure per far rispettare la normativa, limitando l’uso di questi mezzi. La disputa tra l’azienda e le autorità locali si sta svolgendo in un quadro di tensioni legali e regolamentari.

L'azienda ha fatto due ricorsi e sta cercando di operare comunque, mentre il comune ha iniziato a rimuovere i mezzi lasciati in strada Da quando il comune di Firenze ha vietato i monopattini elettrici in sharing, le aziende che proponevano questo servizio hanno deciso di toglierli dalle strade. Lo hanno fatto tutte, tranne una: Bird, una delle aziende più note per i servizi di micromobilità, che nelle ultime settimane ha presentato diversi ricorsi al tribunale amministrativo (TAR) e ha cercato alternative per aggirare il divieto imposto dall’amministrazione comunale. Finora nessuna ha funzionato, perché i giudici hanno stabilito che il comune ha tutto il diritto di rimuovere i monopattini lasciati in strada, come ha iniziato a fare da aprile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Firenze blocca i monopattini: Bird in tribunale, sfida legale al 2026.Firenze dice stop ai monopattini in sharing dal primo aprile 2026, ma la società Bird non si arrende e promette battaglia legale.

Monopattini, Firenze: stop al servizio in sharing. Bird: “Restiamo qui con noleggio privato”Stop da domani, primo aprile 2026, a Firenze al servizio di monopattini elettrici in sharing attivo in città.

Argomenti più discussi: La guerra dei monopattini. Pugno duro di Palazzo Vecchio. Ma Bird rimette in strada i mezzi; Megan Rapinoe e Sue Bird contro il divieto del CIO alle atlete trans: È odioso, orribile e disgustoso; Questione monopattini a Firenze, mezzi rimossi. Bird: Abbiamo chiesto i verbali al Comune ma…; Firenze è la prima città italiana ad aver vietato i monopattini elettrici a noleggio.

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