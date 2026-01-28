Confcommercio Como si prepara alla nuova stagione turistica sul Lago di Como

Questa mattina, Confcommercio Como ha annunciato i piani per la ripresa della stagione turistica sul Lago di Como. L’associazione punta a sostenere chi già lavora nel settore dell’ospitalità extra alberghiera e chi vuole avviare una nuova attività. L’obiettivo è aiutare le imprese locali a ripartire dopo i mesi difficili e rafforzare l’offerta turistica del territorio.

Supportare chi già opera nel settore dell'ospitalità extra alberghiera e chi intende avviare una nuova attività. È questo l'obiettivo dell'incontro gratuito organizzato da Confcommercio Como per venerdì 30 gennaio alle ore 10, in presenza, presso la Delegazione di Menaggio in via Lusardi 55.

