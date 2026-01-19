Navigazione sul lago di Como | 87 milioni per il rinnovo della flotta bigliettazione elettronica e tariffe agevolate

Il lago di Como si prepara a rinnovare la propria flotta con un investimento di 87 milioni di euro, puntando a migliorare la navigazione. Il progetto prevede l’introduzione della bigliettazione elettronica e tariffe agevolate, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile il servizio. Considerando le criticità stradali e infrastrutturali di Lecco, è importante valutare le opportunità di collegamento che il lago offre come alternativa di mobilità.

Il congestionamento delle strade e la condizione delle infrastrutture lecchesi impongono una seria riflessione in merito a tutti i collegamenti di cui dispone il territorio, anche via lago.Per questo, visto il limitato servizio di trasporto lacuale presente in città, da mesi Orizzonte per Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: A Dervio il varo tecnico della nuova motonave ibrica per la navigazione nel lago di Como Villa La Cassinella sul Lago di Como cambia proprietario: venduta per 90 milioni

Villa La Cassinella, elegante residenza sul Lago di Como, è stata recentemente venduta per 90 milioni di euro. La proprietà rappresenta un esempio di prestigio e raffinatezza, caratterizzata da un’incantevole vista e un patrimonio architettonico unico. La transazione segna un nuovo capitolo per questa dimora di lusso, simbolo di esclusività e tradizione sul lago. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. MOBILITÀ SUL LAGO, ORIZZONTE PER LECCO: “POTENZIARE LA NAVIGAZIONE” - In questo senso, lo scorso ottobre 2025, è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministero dei Trasporti, a firma del segretario regionale di Azione on. lecconews.news

La più antica nave a vapore d’Italia torna in esercizio grazie alla Navigazione Laghi e al Ministero dei Trasporti. Piroscafo Piemonte gioiello della Navigazione di acque interne. #navigazionelaghi #ministeroinfrastrutture #ministerotrasporti #lagomaggiore - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.