A Baragalla la musica celebra l’amore

A Baragalla, domani sera alle 21, si terrà un concerto presso la Chiesa del Sacro Cuore in via Monsignor Baroni. L’evento, a ingresso libero, ha come obiettivo quello di celebrare l’amore e la Resurrezione attraverso la musica. La manifestazione è organizzata nella chiesa locale e invita il pubblico a partecipare senza obbligo di pagamento.

Tutto è possibile: a Baragalla la musica celebra l’amore e la Resurrezione con un concerto ad offerta libera che si terrà domani alle 21 presso la Chiesa del Sacro Cuore in via Monsignor Baroni. Una dedica particolare degli organizzatori per Andrea Ferretti, il parrocchiano ed educatore scomparso prematuramente il 3 aprile. Sarà un intreccio di note, passi di danza e testimonianze di vita per gridare che, nonostante le fatiche del presente, tutto è davvero possibile. È questo il titolo dello spettacolo che i giovani dell’ Unità Pastorale "Laudato Si’" porteranno in scena domani, un evento che promette di essere molto più di un semplice concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Baragalla la musica celebra l’amore Reggio: screening renali gratuiti all’Ipercoop BaragallaIl 12 marzo prossimo, la cittadinanza di Reggio Emilia avrà accesso gratuito a esami e consulenze specialistiche. ’Romagna in Fiore’. La musica celebra i piccoli luoghi segretiLa musica come occasione di scoperta di un territorio lontano dai tradizionali circuiti del turismo, il suono come suggestione che traccia un...