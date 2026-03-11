Durante l’evento ‘Romagna in Fiore’, la musica viene utilizzata come strumento per far conoscere un territorio meno frequentato dai turisti. Le esibizioni si svolgono tra scenari naturali dell’entroterra, offrendo al pubblico un’occasione di scoperta e di riscoperta dei luoghi nascosti e meno conosciuti della regione. La musica diventa così una guida che invita a esplorare gli angoli segreti della Romagna.

La musica come occasione di scoperta di un territorio lontano dai tradizionali circuiti del turismo, il suono come suggestione che traccia un sentiero e si avventura negli scenari naturali dell’entroterra della Regione, invitando il pubblico a riscoprirne il fascino. In una dimensione diversa, dove il concerto torna ad essere spazio di incontro e di condivisione e non solo di consumo. Succede con una delle manifestazioni più originali e con una forte identità dell’ Emilia Romagna, Romagna in Fiore, che, con la direzione artistica di Franco Masotti, all’interno del prestigioso Ravenna Festival, porta gli ascoltatori a seguire rotte non battute, a lasciare l’auto, a camminare nel verde per lasciarsi sedurre dalle proposte dei musicisti in cartellone e dallo scenario che li circonda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Romagna in Fiore’. La musica celebra i piccoli luoghi segreti

