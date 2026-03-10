Reggio | screening renali gratuiti all’Ipercoop Baragalla

Il 12 marzo a Reggio Emilia, presso l’Ipercoop Baragalla, saranno disponibili screening renali gratuiti per tutti i cittadini che vorranno sottoporsi a esami e consulenze specialistiche senza costi. L’iniziativa prevede l’accesso libero a servizi sanitari dedicati alla prevenzione dei problemi renali, offrendo l’opportunità di controlli senza prenotazione e in modo semplice e rapido.

Il 12 marzo prossimo, la cittadinanza di Reggio Emilia avrà accesso gratuito a esami e consulenze specialistiche. Medici e infermieri dell’Ausl si troveranno all’Ipercoop Baragalla in via Tenni per celebrare la Giornata mondiale del rene. L’iniziativa prevede un servizio continuo dalle ore 10:00 alle 18:30, con il supporto operativo della Croce Rossa Italiana e di Coop Alleanza 3.0. Non si tratta solo di una giornata simbolica, ma di un’azione concreta di prevenzione sanitaria sul territorio. La presenza operativa sul territorio. Lo staff sanitario proviene direttamente dal reparto di Nefrologia e dialisi dell’Ausl. Questa scelta garantisce che i cittadini ricevano assistenza da professionisti attivi nella cura delle patologie renali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

