Le famiglie dei bambini cardiopatici si sono radunate davanti all’ospedale Monaldi, indossando magliette bianche con la scritta “Stop alla gogna mediatica”. Chiedono che Oppido resti intatto all’interno della struttura e hanno manifestato per esprimere il loro dissenso contro eventuali modifiche o chiusure. La protesta si è svolta questa mattina nel centro di Napoli.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 15 marzo 2026. Questa mattina, il piazzale dell’ospedale Monaldi è stato colorato da una distesa di magliette bianche, adornate da un cuore rosso, simbolo di un’importante manifestazione. Decine di genitori, nonni e familiari di piccoli pazienti affetti da cardiopatie congenite si sono uniti in un sit-in spontaneo per protestare contro la possibile chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica e per esprimere il loro sostegno al dottor Guido Oppido, primario in carica. La manifestazione ha avuto un duplice obiettivo: da un lato, testimoniare la solidarietà nei confronti del medico, e dall’altro, chiedere la salvaguardia di un reparto considerato vitale per tutto il Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Famiglie dei bimbi cardiopatici in protesta: ‘Oppido deve restare intatto al Monaldi’

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