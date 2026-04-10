Ogni anno, durante la dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono scegliere di devolvere una quota delle proprie tasse a organizzazioni di volontariato, enti di ricerca o altre realtà sociali. Questa possibilità, nota come 5 per mille, permette di destinare una parte delle imposte a progetti e iniziative che coinvolgono diverse aree della società. La scelta si effettua compilando appositi moduli, senza costi aggiuntivi né impatti sulla tassazione complessiva.

La compilazione della dichiarazione dei redditi, che ogni cittadino affronta come un obbligo burocratico e fiscale, nasconde in realtà un potente strumento di democrazia diretta: la possibilità di decidere dove destinare una quota del proprio gettito attraverso il 5 per mille. Invece di lasciare tale spazio vuoto, che comporterebbe solo il trattenimento automatico dei fondi da parte dell’erario senza alcun beneficio sociale, i contribuenti possono scegliere di sostenere enti del terzo settore impegnati nella ricerca, nell’assistenza o nella tutela dei diritti. Oltre l’adempimento fiscale: la scelta come motore di micro-economia sociale. Non si tratta semplicemente di una firma su un modulo, ma di un gesto che trasforma un dovere verso lo Stato in un contributo concreto per la collettività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5 per mille: trasforma le tasse in un aiuto concreto alla società

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