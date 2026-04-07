Mille euro alla nascita e niente tasse fino ai 18 anni | come funziona il conto Trump per i risparmi dei bambini americani

Negli Stati Uniti è stato introdotto un nuovo sistema di risparmio per i bambini, chiamato comunemente il «conto Trump». Prevede un versamento di mille dollari alla nascita di ogni bambino e l’assenza di tasse sui risparmi fino ai diciotto anni. Questo meccanismo mira a favorire il risparmio per i minori, senza coinvolgere imposte o penalizzazioni fiscali durante l’adolescenza. La misura ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico e tra gli esperti del settore.

Donald Trump sarà anche la persona più controversa della storia americana recente, ma il suo nome continuerà a circolare ben oltre la fine del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Non tanto (o non solo) per gli edifici che il presidente americano ha voluto intitolare a se stesso, ma anche per uno strumento finanziario che diverse famiglie in tutto il paese potrebbero cominciare a utilizzare. Si tratta del cosiddetto «conto Trump», un sistema di risparmio completamente esentasse destinato ai minori. L’annuncio dell’iniziativa risale allo scorso anno, ma è proprio in questi giorni che sta prendendo forma, grazie anche all’individuazione delle due società scelte per collaborare con il governo federale: la Bank of New York Mellon, che gestirà i conti, e la fintech Robinhood, che fungerà da intermediario e fiduciario. 🔗 Leggi su Open.online

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