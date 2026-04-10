35 anni fa la tragedia della Moby Prince

Quindici anni fa si ricordano i 35 anni dalla tragedia del traghetto Moby Prince, avvenuta al largo del porto di Livorno. In quell’incidente, 140 persone hanno perso la vita, segnando uno dei momenti più drammatici nella storia della marina mercantile italiana. La vicenda ha suscitato molte indagini e discussioni sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze in mare.

35 anni fa il disastro del traghetto Moby Prince al largo del porto di Livorno. 140 persone persero la vita in una delle tragedie più grandi e drammatiche per la marina mercantile italiana. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - 35 anni fa la tragedia della Moby Prince Moby Prince: 35 anni fa la sciagura davanti al porto di Livorno. Stefania Saccardi: “Atto di giustizia ricordare le vittime”Alla vigilia del trentacinquesimo anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana avvenuta la... Moby Prince, 35 anni dopo: Livorno si unisce per le 140 vittimeLe autorità religiose e i cittadini si preparano a onorare la memoria delle 140 vittime della strage del Moby Prince attraverso una serie di momenti... 35 anni fa la tragedia della Moby Prince Temi più discussi: Moby Prince, 35 anni dopo il disastro. Faremo il Memoriale di Livorno; Moby Prince, mistero dopo 35 anni: le rivelazioni dell'ex ufficiale della Capitaneria; Moby Prince: 35 anni fa la sciagura davanti al porto di Livorno. Stefania Saccardi: Atto di giustizia ricordare le vittime; Venerdì 10 aprile le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince. Moby Prince, a 35 anni dalla tragedia Pizzo ricorda i suoi 4 concittadini morti nel disastro del 10 aprile 1991Nel giorno dell’anniversario del disastro costato la vita a 140 persone, tra cui 6 vibonesi (due vittime erano di Parghelia), il Comune rinnova la vicinanza ai familiari di Rocco Averta, Antonio Avoli ... ilvibonese.it Moby Prince. Mattarella: La tragedia poteva e doveva essere evitataIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ricorda l'incidente avvenuto 35 anni fa: Ricorrono 35 anni dalla tragedia che coinvolse il traghetto Moby Prince. La Repubblica si stringe ai familia ... msn.com Il disastro Moby Prince e quei 140 morti arsi vivi dal petrolio: 35 anni senza verità (e senza colpevoli) x.com Questo pomeriggio, alle ore 16:00, scopriremo una targa in memoria delle 140 vittime del Moby Prince, tra cui 4 trapanesi: Antonino Campo, Salvatore Ilari, Gaspare La Vespa e Rosario Romano. Il 10 aprile 1991, il traghetto Moby Prince fu coinvolto in un - facebook.com facebook