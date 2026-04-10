Dopo aver raccontato l’universo di Margaret Atwood e la forza de Il racconto dell’ancella, c’è un altro modo per entrare davvero dentro Gilead: osservare i dettagli. The Handmaid’s Tale è una serie costruita anche su questo: simboli, significati nascosti e cambiamenti che non tutti notano subito. Ecco tre curiosità che forse non conoscevi: 1. The Testaments il sequel di Handmaid’s Tale. L’universo di Gilead è tornato, The Testaments dall’ 8 aprile è disponibile per la visione sulla piattaforma streaming disney plus. The testaments è il sequel diretto della storia, tratto dall’omonimo romanzo della Atwood, la serie porterà avanti il racconto andando oltre gli eventi già conosciuti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - 3 curiosità su The Handmaid’s Tale: Il racconto dell’ancella

The Testaments debutta su Disney+: anche Zia Lydia torna nel sequel del Racconto dell’AncellaThe Testaments debutta su Disney+ con i primi tre episodi: la serie sequel di The Handmaid's Tale porta Gilead in una storia di formazione con Ann...

Gilead sbarca su Disney+: dal 8 aprile arrivano The Handmaid’s Tale e il sequel The TestamentsIl panorama dello streaming in Italia si arricchisce di uno dei titoli più iconici e premiati degli ultimi anni.

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