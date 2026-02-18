Perché Lione è diventata l’arena di scontro tra estremisti di destra e sinistra
Lione sta diventando il nuovo campo di battaglia tra gruppi estremisti di destra e sinistra. La causa principale è l’aumento di tensioni legate alle manifestazioni contro le politiche migratorie e i simboli storici della città. Negli ultimi giorni, scontri tra manifestanti si sono verificati in diverse zone, con barricade e cariche della polizia. I residenti assistono preoccupati, mentre le autorità cercano di contenere la situazione. La presenza di gruppi radicali si fa sempre più evidente nel centro cittadino.
Parigi, 18 febbraio 2026 – La morte di Quentin Deranque, giovane militante di Action française, organizzazione nazionalista e monarchica, continua a scuotere la Francia. Linciato giovedì scorso a Lione, a margine di una conferenza organizzata dall’istituto Sciences Po, lo studente di 23 anni è morto sabato, dopo 48 ore di coma. La procura di Lione ha aperto un’indagine per “omicidio volontario”, “violenze aggravate” e “associazione a delinquere” che ha portato a undici fermi e interrogatori: due di loro sono collaboratori di Raphaël Arnault, deputato della sinistra radicale France insoumise, cofondatore e ex portavoce del collettivo antifascista Jeune Garde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
