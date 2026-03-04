Le autorità del Regno Unito hanno arrestato tre uomini con l'accusa di spionaggio per conto della Cina. Due di loro sono partner di parlamentari laburisti, mentre il terzo è stato fermato durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'arresto è avvenuto in diverse località del paese e fa seguito a indagini sulla sicurezza nazionale. Le accuse riguardano attività di raccolta di informazioni sensibili per conto di un governo straniero.

Tra le persone arrestate con l’accusa di spionaggio per conto della Cina ci sono anche partner di due parlamentari laburisti. Ecco che cosa sappiamo. Le autorità del Regno Unito hanno arrestato tre uomini con l'accusa di spionaggio per conto della Cina. Le operazioni, condotte dalle autorità si sono svolte simultaneamente tra l'Inghilterra e il Galles. Sono stati fermati un 39enne a Londra, un 68enne nella contea gallese di Powys e un 43enne a Pontyclun, nel sud del Paese. Secondo gli investigatori, i tre sarebbero sospettati di aver fornito assistenza a un servizio di intelligence estero in violazione della sezione 3 del National Security Act del 2023, una normativa introdotta per contrastare le minacce statali e le attività di spionaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Spiavano per la Cina”: tre arresti nel Regno Unito, due sono partner di parlamentari laburisti

